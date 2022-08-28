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Факты / Украина

В Мелитополе оккупанты не готовы проводить псевдореферендум даже 11 сентября — Федоров

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Мелітополь

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты продолжают подготовку к псевдореферендуму, но в очередной раз их планы меняются.

— Если раньше они хотели провести псевдореферендум в конце августа, то сегодня даже 11 сентября они не видят, как его провести. Сегодня речь не идет и о едином дне проведения референдума, — говорит Федоров.

Причин изменений несколько. Первая и основная – низкая явка и активность жителей в фейковом референдуме.

– Поэтому они переформатировали и хотят делать это в рамках социального опроса – с 11 по 17 сентября, и после этого подводить итоги, – сообщает городской голова.

Также он отметил, что российские военные стали раздавать инструкции для агитаторов, которые изготовлены в Крыму и у которых есть некоторые тонкости.

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— В агитационной группе, которая будет ходить, должен быть житель Крыма, который до 2014 года проживал в Крыму и свободно владеет украинским языком. Тем самым, они пытаются сказать, что никто не хочет задавить украинское население. Но мы понимаем, что это очередная порция пропаганды, – говорит Федоров.

Кроме того, он сообщил последние данные относительно настроений жителей города – Россию поддерживает менее 10% людей.

— Они хотят и в России открыть участки для голосования по Запорожской и Херсонской области. На самом деле, мы понимаем, что это делается для того, чтобы легче было сфальсифицировать результаты. Они хотят это сделать и заявить, что 110% поддерживают РФ, – говорит Федоров.

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Фото: Городской совет Мелитополя

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