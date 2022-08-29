Август, 29 в 6:53

Украинская авиация накануне нанесла восемь ударов по опорным пунктам и скоплению живой силы, вооружению и технике РФ на Юге.

В частности, удары украинцев пришлись в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового.

Ракетно-артиллерийские подразделения атаковали оккупантов на правом берегу Днепра.

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Согласно подтвержденным данным, украинские защитники 28 августа ликвидировали на Юге:

41 российского захватчика,

два беспилотных летательных аппарата,

танк Т-72,

реактивную систему залпового огня Ураган,

зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1,

самоходную артиллерийско-минометную установку Нона-С,

станцию ​​радиоэлектронной борьбы,

шесть единиц автобронетехники.

Окончательные потери врага доразведываются.

Россияне накануне дважды пытались пойти штурмом в сторону Высокополья – Потемкиного.

После провальных попыток оккупанты с потерями отошли.

Неудачными были три авиаудара вражеских вертолетов и штурмовиков по украинским позициям вдоль линии столкновения.

Корабельная группировка флота России продолжает держать наготове два надводных и один подводный носитель ракет.

Суммарное количество ракет – до 20 Калибров.

– Для массовости РФ вывела на дежурство большой десантный корабль, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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