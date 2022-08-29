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Факты / Украина

Украинская авиация ударила по опорным пунктам оккупантов на Юге

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская авиация накануне нанесла восемь ударов по опорным пунктам и скоплению живой силы, вооружению и технике РФ на Юге.

В частности, удары украинцев пришлись в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового.

Ракетно-артиллерийские подразделения атаковали оккупантов на правом берегу Днепра.

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Согласно подтвержденным данным, украинские защитники 28 августа ликвидировали на Юге:

  • 41 российского захватчика,
  • два беспилотных летательных аппарата,
  • танк Т-72,
  • реактивную систему залпового огня Ураган,
  • зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1,
  • самоходную артиллерийско-минометную установку Нона-С,
  • станцию ​​радиоэлектронной борьбы,
  • шесть единиц автобронетехники.

Окончательные потери врага доразведываются.

Россияне накануне дважды пытались пойти штурмом в сторону Высокополья – Потемкиного.

После провальных попыток оккупанты с потерями отошли.

Неудачными были три авиаудара вражеских вертолетов и штурмовиков по украинским позициям вдоль линии столкновения.

Корабельная группировка флота России продолжает держать наготове два надводных и один подводный носитель ракет.

Суммарное количество ракет – до 20 Калибров.

– Для массовости РФ вывела на дежурство большой десантный корабль, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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