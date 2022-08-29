Украинская авиация ударила по опорным пунктам оккупантов на Юге
Украинская авиация накануне нанесла восемь ударов по опорным пунктам и скоплению живой силы, вооружению и технике РФ на Юге.
В частности, удары украинцев пришлись в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового.
Ракетно-артиллерийские подразделения атаковали оккупантов на правом берегу Днепра.
Согласно подтвержденным данным, украинские защитники 28 августа ликвидировали на Юге:
- 41 российского захватчика,
- два беспилотных летательных аппарата,
- танк Т-72,
- реактивную систему залпового огня Ураган,
- зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1,
- самоходную артиллерийско-минометную установку Нона-С,
- станцию радиоэлектронной борьбы,
- шесть единиц автобронетехники.
Окончательные потери врага доразведываются.
Россияне накануне дважды пытались пойти штурмом в сторону Высокополья – Потемкиного.
После провальных попыток оккупанты с потерями отошли.
Неудачными были три авиаудара вражеских вертолетов и штурмовиков по украинским позициям вдоль линии столкновения.
Корабельная группировка флота России продолжает держать наготове два надводных и один подводный носитель ракет.
Суммарное количество ракет – до 20 Калибров.
– Для массовости РФ вывела на дежурство большой десантный корабль, – отмечают в Оперативном командовании Юг.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.
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