Українська авіація вдарила по опорних пунктах окупантів на Півдні
Українська авіація напередодні завдала восьми ударів по опорних пунктах та скупченню живої сили, озброєнню та техніки РФ на Півдні.
Зокрема, удари українців прийшлися в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетрівки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового.
Ракетно-артилерійські підрозділи атакували окупантів на правому березі Дніпра.
Згідно з підтвердженими даними, українські захисники 28 серпня ліквідували на Півдні:
- 41 російського загарбника,
- два безпілотних літальних апарати,
- танк Т-72,
- реактивну систему залпового вогню Ураган,
- зенітно-гарматний ракетний комплекс Панцир-С1,
- самохідну артилерійсько-мінометну установку Нона-С,
- станцію радіоелектронної боротьби,
- шість одиниць авто-бронетехніки.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Росіяни напередодні двічі намагалися піти штурмом у бік Високопілля – Потьомкиного.
Після провальних спроб окупанти із втратами відійшли.
Невдалими були три авіаудари ворожих гелікоптерів та штурмовиків по українських позиціях уздовж лінії зіткнення.
Корабельне угруповання флоту Росії продовжує тримати напоготові два надводних і один підводний носій ракет.
Сумарна кількість ракет – до 20 Калібрів.
– Для масовості РФ вивела на чергування великий десантний корабель, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.
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