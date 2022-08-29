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Факти / Україна

Українська авіація вдарила по опорних пунктах окупантів на Півдні

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українська авіація напередодні завдала восьми ударів по опорних пунктах та скупченню живої сили, озброєнню та техніки РФ на Півдні.

Зокрема, удари українців прийшлися в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетрівки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового.

Ракетно-артилерійські підрозділи атакували окупантів на правому березі Дніпра.

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Згідно з підтвердженими даними, українські захисники 28 серпня ліквідували на Півдні:

  • 41 російського загарбника,
  • два безпілотних літальних апарати,
  • танк Т-72,
  • реактивну систему залпового вогню Ураган,
  • зенітно-гарматний ракетний комплекс Панцир-С1,
  • самохідну артилерійсько-мінометну установку Нона-С,
  • станцію радіоелектронної боротьби,
  • шість одиниць авто-бронетехніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Росіяни напередодні двічі намагалися піти штурмом у бік Високопілля – Потьомкиного.

Після провальних спроб окупанти із втратами відійшли.

Невдалими були три авіаудари ворожих гелікоптерів та штурмовиків по українських позиціях уздовж лінії зіткнення.

Корабельне угруповання флоту Росії продовжує тримати напоготові два надводних і один підводний носій ракет.

Сумарна кількість ракет – до 20 Калібрів.

– Для масовості РФ вивела на чергування великий десантний корабель, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь
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