Українська авіація вдарила по опорних пунктах окупантів на Півдні

Серпень, 29 в 6:53

Українська авіація напередодні завдала восьми ударів по опорних пунктах та скупченню живої сили, озброєнню та техніки РФ на Півдні.

Зокрема, удари українців прийшлися в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетрівки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового.

Ракетно-артилерійські підрозділи атакували окупантів на правому березі Дніпра.

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Згідно з підтвердженими даними, українські захисники 28 серпня ліквідували на Півдні:

41 російського загарбника,

два безпілотних літальних апарати,

танк Т-72,

реактивну систему залпового вогню Ураган,

зенітно-гарматний ракетний комплекс Панцир-С1,

самохідну артилерійсько-мінометну установку Нона-С,

станцію радіоелектронної боротьби,

шість одиниць авто-бронетехніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Росіяни напередодні двічі намагалися піти штурмом у бік Високопілля – Потьомкиного.

Після провальних спроб окупанти із втратами відійшли.

Невдалими були три авіаудари ворожих гелікоптерів та штурмовиків по українських позиціях уздовж лінії зіткнення.

Корабельне угруповання флоту Росії продовжує тримати напоготові два надводних і один підводний носій ракет.

Сумарна кількість ракет – до 20 Калібрів.

– Для масовості РФ вивела на чергування великий десантний корабель, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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