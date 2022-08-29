Зеленский: Россия – единственный террорист в мире, превративший атомную станцию в поле боя
Своими действиями на Запорожской АЭС Россия пытается запугать украинцев и европейцев.
Об этом заявил президент Украины, выступая на конференции Шельф северных морей в Норвегии.
— Цель та же – запугивать украинцев, запугивать европейцев, весь мир. Запугивать и принуждать. Для того чтобы российские пропагандисты и чиновники могли говорить, что якобы это не Россия виновата, а кто-то другой создал очередной кризис и якобы на кого-то другого нужно влиять. Надо договариваться с Кремлем ради этого, – сказал он.
Зеленский отметил, что Россия — единственный террорист в мире, который сумел превратить атомную станцию в поле боя.
По словам главы государства, у руководства РФ “специфическая бандитская логика”: они создают проблемы, надеясь, что жертвы этих проблем придут и попытаются договориться об их решении, а бандит за это что-нибудь получит.
— Россия хочет, чтобы Европа закрыла глаза на войну и ради этого провоцирует внутренний хаос в Европе. У нас Россия хочет забрать свободу силой оружия, а у вас – этими кризисами, которые она создает и обостряет. Россия хочет заставить вас отказаться от европейских ценностей, – заявил Зеленский.