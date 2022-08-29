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Факты / Украина

Зеленский: Россия – единственный террорист в мире, превративший атомную станцию в поле боя

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленский: Россия – единственный террорист в мире, превративший атомную станцию в поле боя
Фото: Офис президента

Своими действиями на Запорожской АЭС Россия пытается запугать украинцев и европейцев.

Об этом заявил президент Украины, выступая на конференции Шельф северных морей в Норвегии.

— Цель та же – запугивать украинцев, запугивать европейцев, весь мир. Запугивать и принуждать. Для того чтобы российские пропагандисты и чиновники могли говорить, что якобы это не Россия виновата, а кто-то другой создал очередной кризис и якобы на кого-то другого нужно влиять. Надо договариваться с Кремлем ради этого, – сказал он.

Зеленский отметил, что Россия — единственный террорист в мире, который сумел превратить атомную станцию ​​в поле боя.

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По словам главы государства, у руководства РФ “специфическая бандитская логика”: они создают проблемы, надеясь, что жертвы этих проблем придут и попытаются договориться об их решении, а бандит за это что-нибудь получит.

— Россия хочет, чтобы Европа закрыла глаза на войну и ради этого провоцирует внутренний хаос в Европе. У нас Россия хочет забрать свободу силой оружия, а у вас – этими кризисами, которые она создает и обостряет. Россия хочет заставить вас отказаться от европейских ценностей, – заявил Зеленский.

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