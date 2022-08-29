Август, 29 в 11:46

Президент Владимир Зеленский 29 августа, в День памяти защитников Украины, обратился к украинцам.

– Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь. И наша память – это не все, что у нас есть. Наша независимость, которую мы сохраним и передадим нашим детям и внукам, наша победа, которая обязательно будет, станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне, – подчеркнул глава государства.

Зеленский уверен, что герои будут жить вечно в наших сердцах.

– Слава нашему народу! Слава всем нашим воинам! Слава Украине! – сказал президент.

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День памяти защитников Украины установлен указом президента Владимира Зеленского в 2019 году в память о трагических событиях 29 августа 2014 года в Иловайске Донецкой области.

Сегодня восьмая годовщина Иловайской трагедия. Тогда погибли 366 украинских воинов, 429 – получили ранения и 300 – попали в плен.