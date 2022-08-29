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Факти / Україна

Зеленський: Росія – єдиний терорист у світі, який перетворив атомну станцію на поле бою

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зеленський: Росія – єдиний терорист у світі, який перетворив атомну станцію на поле бою
Фото: Офіс президента

Своїми діями на Запорізькій АЕС Росія намагається залякати українців та європейців.

Про це заявив президент України під час виступу на конференції Шельф північних морів у Норвегії.

– Мета та ж – залякувати українців, залякувати європейців, весь світ. Залякувати і примушувати. Щоб російські пропагандисти та посадовці могли говорити, що нібито це не Росія винна, а хтось інший створив чергову кризу і нібито на когось іншого треба впливати. Треба домовлятися з Кремлем заради цього, – сказав він.

Зеленський наголосив на тому, що Росія – єдиний терорист у світі, який зумів перетворити атомну станцію на поле бою.

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За словами глави держави, у керівництва РФ “специфічна бандитська логіка”: вони створюють проблеми, сподіваючись, що жертви цих проблем прийдуть і спробують домовитись про їх вирішення, а бандит за це щось отримає.

– Росія хоче, щоб Європа закрила очі на війну, і заради цього провокує внутрішній хаос у Європі. У нас Росія хоче забрати свободу силою зброї, а у вас – цими кризами, які вона створює та загострює. Росія хоче змусити вас відмовитися від європейських цінностей, – заявив Зеленський.

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