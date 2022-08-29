Зеленський: Росія – єдиний терорист у світі, який перетворив атомну станцію на поле бою
Своїми діями на Запорізькій АЕС Росія намагається залякати українців та європейців.
Про це заявив президент України під час виступу на конференції Шельф північних морів у Норвегії.
– Мета та ж – залякувати українців, залякувати європейців, весь світ. Залякувати і примушувати. Щоб російські пропагандисти та посадовці могли говорити, що нібито це не Росія винна, а хтось інший створив чергову кризу і нібито на когось іншого треба впливати. Треба домовлятися з Кремлем заради цього, – сказав він.
Зеленський наголосив на тому, що Росія – єдиний терорист у світі, який зумів перетворити атомну станцію на поле бою.
За словами глави держави, у керівництва РФ “специфічна бандитська логіка”: вони створюють проблеми, сподіваючись, що жертви цих проблем прийдуть і спробують домовитись про їх вирішення, а бандит за це щось отримає.
– Росія хоче, щоб Європа закрила очі на війну, і заради цього провокує внутрішній хаос у Європі. У нас Росія хоче забрати свободу силою зброї, а у вас – цими кризами, які вона створює та загострює. Росія хоче змусити вас відмовитися від європейських цінностей, – заявив Зеленський.