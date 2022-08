Четыре пробоины в крыше: появились новые спутниковые снимки Запорожской АЭС

В крыше здания Запорожской АЭС образовались четыре пробоины.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Maxar Technologies.

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5

— Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022