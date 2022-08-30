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Факты / Украина

Четыре пробоины в крыше: появились новые спутниковые снимки Запорожской АЭС

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Четыре пробоины в крыше: появились новые спутниковые снимки Запорожской АЭС

В крыше здания Запорожской АЭС образовались четыре пробоины.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Maxar Technologies.

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CNN отмечает, что дыры в здании находятся рядом с как минимум тремя российскими бронетранспортерами, почти в 500 футах (около 150 м) от одного из ядерных реакторов.

Напомним, что страна-агрессор начала провокации на Запорожской АЭС в начале августа и отказывается выводить свои войска с территории станции, под предлогом, что она должна “защищать ее” от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

25 августа впервые в истории ЗАЭС полностью отключилась от сети Украины — все шесть энергоблоков станции оставались без питания, но соединение с энергосистемой Украины возобновили.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни приступят к работе на Запорожской атомной электростанции.

Источник: Maxar Technologies, CNN, Business Insider

Фото: Maxar Technologies

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