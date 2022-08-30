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Факти / Україна

Чотири пробоїни у даху: з’явились нові супутникові знімки Запорізької АЕС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Чотири пробоїни у даху: з’явились нові супутникові знімки Запорізької АЕС

У даху будівлі Запорізької АЕС утворилися чотири пробоїни.

Про це свідчать нові супутникові знімки Maxar Technologies.

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CNN зазначає, що діри в будівлі пробито поряд зі щонайменше трьома російськими бронетранспортерами, майже за 500 футів (близько 150 м) від одного з ядерних реакторів.

Нагадаємо, що країна-агресор почала провокації на Запорізькій АЕС на початку серпня та відмовляється виводити свої війська з території станції, під приводом, що має “захищати її” від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

25 серпня уперше в історії ЗАЕС повністю відключилася від енергомережі України – всі шість енергоблоків станції залишалися без живлення, але з’єднання із енергосистемою України відновили.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) найближчими днями розпочнуть роботу на Запорізькій атомній електростанції.

Джерело: Maxar Technologies, CNN, Business Insider

Фото: Maxar Technologies

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