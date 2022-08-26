Август, 26 в 18:17

Российские военные завезли во временно оккупированный город Мелитополь (Запорожская область) мобильные химические лаборатории – на случай возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, речь идет о десяти химических лабораториях, которые оккупанты разместили на территории одного из медицинских учреждений города.

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Федоров уточнил, что в случае аварии на ЗАЭС рашисты с их помощью будут спасаться от радиационной опасности.

– Если что-то произойдет, радиационные выбросы на Запорожской АЭС, чтобы спасти своих офицеров, генералов. А о гражданском населении они, конечно, не думают. Поэтому эти лаборатории для защиты своих людей, которые находятся сегодня на территории временно оккупированного города, — отметил Федоров.

Он также рассказал, что вчера из-за обстрелов оккупантов были обесточены не только город Энергодар и расположенная рядом с ним Запорожская АЭС, но и оказавшийся на грани гуманитарной катастрофы Мелитополь: исчезли электроэнергия, водоснабжение и связь. Причина – повреждение линии электропередачи.

– Вчера за три часа наши энергетики смогли чудом починить электроэнергию в Мелитополе. Такого может больше не произойти, – заявил Федоров.

Он прогнозирует, что из-за такой ситуации в скором времени может начаться новая волна эвакуации людей из Мелитополя на неоккупированные территории Украины. Тем более что впереди отопительный сезон, который на захваченных РФ территориях Запорожской области вряд ли начнется.

На сообщение Федорова отреагировали в компании Энергоатом. Там подчеркнули, что завоз химических лабораторий свидетельствует о подготовке оккупантами очередных провокаций на Запорожской АЭС.

– С помощью этих лабораторий россияне планируют спасать своих офицеров и генералов при радиационных выбросах на ЗАЭС. Это очередное подтверждение готовности РФ совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварию с выбросом радиации, — подчеркнули в компании.

Энергоатом в очередной раз призвал мировое сообщество, ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно скорее помочь демилитаризовать атомную станцию и вернуть ее под контроль Украины.

Накануне из-за обстрелов российских войск Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключилась от энергосети Украины. По состоянию на вечер 25 августа все шесть энергоблоков станции оставались отключенными, но соединение с энергосистемой Украины возобновили.

26 августа один из остановленных вчера энергоблоков АЭС удалось подключить к сети.

Источник: Иван Федоров, Энергоатом