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Факты / Украина

Миссия МАГАТЭ сегодня прибудет в Киев, в ближайшие дни начнет работу на ЗАЭС – МИД

Валентина Чорна, редактор ленты
Місія МАГАТЕ вирушає на ЗАЕС 29 серпня 2022

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должна прибыть в Киев сегодня, 29 августа.

Ожидается, что в ближайшие дни эксперты приступят к работе на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко.

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— Делегация международных атомщиков уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни, – заявил он.

В состав миссии вошли 14 международных экспертов, а возглавляет ее – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что миссия МАГАТЭ в Украине сфокусируется на трех задачах:

  • физическая защита;
  • ядерная безопасность;
  • гарантии нераспространения ядерных материалов.

— Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию ​​экстремальной опасности, в частности провоцированию ядерного инцидента, — добавил Никоненко.

Напомним, что гарантии безопасности для визита миссии на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС представители МАГАТЭ получили 26 августа.

Накануне Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от энергосети.

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Фото: Рафаэль Мариано Гросси

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