Миссия МАГАТЭ сегодня прибудет в Киев, в ближайшие дни начнет работу на ЗАЭС – МИД
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должна прибыть в Киев сегодня, 29 августа.
Ожидается, что в ближайшие дни эксперты приступят к работе на Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко.
— Делегация международных атомщиков уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни, – заявил он.
В состав миссии вошли 14 международных экспертов, а возглавляет ее – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Отмечается, что миссия МАГАТЭ в Украине сфокусируется на трех задачах:
- физическая защита;
- ядерная безопасность;
- гарантии нераспространения ядерных материалов.
— Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцированию ядерного инцидента, — добавил Никоненко.
Напомним, что гарантии безопасности для визита миссии на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС представители МАГАТЭ получили 26 августа.
Накануне Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от энергосети.
Фото: Рафаэль Мариано Гросси