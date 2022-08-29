Август, 29 в 20:01

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должна прибыть в Киев сегодня, 29 августа.

Ожидается, что в ближайшие дни эксперты приступят к работе на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко.

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— Делегация международных атомщиков уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни, – заявил он.

В состав миссии вошли 14 международных экспертов, а возглавляет ее – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Отмечается, что миссия МАГАТЭ в Украине сфокусируется на трех задачах:

физическая защита;

ядерная безопасность;

гарантии нераспространения ядерных материалов.

— Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию ​​экстремальной опасности, в частности провоцированию ядерного инцидента, — добавил Никоненко.

Напомним, что гарантии безопасности для визита миссии на оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС представители МАГАТЭ получили 26 августа.

Накануне Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от энергосети.

Фото: Рафаэль Мариано Гросси