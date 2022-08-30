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Факты / Украина

Наступление на Херсонщине является ключевым психологическим моментом в войне – экс-голова разведки МИ-6

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области следует рассматривать как “ключевой психологический момент” в войне России против Украины.

Об этом заявил бывший глава британской разведки МИ-6 Алекс Янгер.

— Силы достигли определенного баланса, являющегося чрезвычайной неожиданностью и откровенно желаемой ситуацией для нас. Долгосрочная тенденция – это постепенное ослабление российского военного потенциала и постепенное усиление украинского потенциала с помощью Запада, – сказал он.

По словам Янгера, наступление на Херсонщине связано со “стремлением Украины продемонстрировать, что они могут действовать первыми, и в свою очередь, подкрепить решительность Украины и ее сторонников перед тяжелой зимой”.

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Напомним, что 29 августа ВСУ пошли в контрнаступление по многим направлениям на Юге Украины.

Украинские военные прорвали первую линию обороны войск РФ на Херсонском направлении.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине читайте в онлайн-трансляции Фактов ICTV.

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Источник: BBC Украина
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