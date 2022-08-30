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Факти / Україна

Наступ на Херсонщині є ключовим психологічним моментом у війні – ексголова розвідки МІ-6

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині слід розглядати як “ключовий психологічний момент” у війні Росії проти України.

Про це заявив колишній очільник британської розвідки МІ-6 Алекс Янгер.

– Сили досягли певного балансу, що є надзвичайною несподіванкою і відверто бажаною ситуацією для нас. Довгострокова тенденція – це поступове послаблення російського військового потенціалу та поступове посилення українського потенціалу з допомогою Заходу, – сказав він.

За словами Янгера, наступ на Херсонщині пов’язаний з “прагненням України продемонструвати, що вони можуть діяти першими, і своєю чергою, підкріпити рішучість України та її прихильників перед важкою зимою”.

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Нагадаємо, що 29 серпня ЗСУ пішли в контрнаступ на багатьох напрямках на Півдні України.

Українські військові прорвали першу лінію оборони військ РФ на Херсонському напрямку.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні читайте в онлайн-трансляції Фактів ICTV.

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Джерело: BBC Україна
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