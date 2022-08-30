Серпень, 30 в 11:44

Біля тимчасово захопленого міста Мелітополь (Запорізька область) українські партизани підірвали окупантів, які поїхали подивитися на пожежу на складах з боєприпасами.

Про це поінформував голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

– Нас інформують і просять “привітати” мелітопольських окупантів із невдалим переглядом фільму про “БК, що палають”. Поїхали подивитися на пожежу на складах, раптом стався вибух. Рух спротиву запрошує окупантів, які пропустили сеанс, до перегляду наступного разу! – зазначив Старух.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров уточнив, що це сталося в селищі Михайлівка. Він також оприлюднив у своєму Telegram відео з місця вибухів.

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За словами Федорова, партизани нагадали окупантам, що на півдні України буває “спекотно у всіх сенсах”.

– Рух спротиву їм про це філігранно нагадує мало не щодня. Наразі відомо про знищення кількох мелітопольських окупантів, які вирішили подивитись, як палає БК у Михайлівці, – уточнив він.

Раніше в Telegram-каналах була оприлюднена інформація, що в Михайлівці знищено ворожий склад із боєприпасами.

29 серпня в окупованому Мелітополі пролунали чотири потужні вибухи. А Федоров зазначив, що останні дні літа будуть найгарячішими для окупантів.

Джерело: Олександр Старух, Іван Федоров