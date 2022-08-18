Август, 18 в 20:59

ООН инициирует миссию по расследованию убийства украинских пленных в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Об этом во время выступления во Львове сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

— То, что произошло в колонии Еленовки – неприемлемо. Все военнопленные защищены интернациональным гуманитарным правом. Международный комитет Красного Креста должен иметь к ним доступ. По просьбе правительств Украины и РФ я решил начать миссию по поиску фактов. Украина и РФ знают о сроках и команде, — сказал он.

Миссию возглавит генерал Карлос дос Сантос Крус из Бразилии. Ранее он был командующим миротворческими операциями ООН, имеет 40-летний опыт работы в сфере национальной и международной безопасности.

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— Мы продолжим работать над получением необходимых гарантий, чтобы обеспечить доступ к месту событий и другим требуемым локациям. Просто говоря, наша цель — собрать факты. Для этого команда должна получить и проанализировать необходимую информацию. Прежде всего, это означает безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и доказательствам без какого-либо вмешательства любой стороны, — сказал генсек ООН.

Напомним, что в ночь на 29 июля войска РФ жестоко убили десятки украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке. Погибли в частности бойцы полка Азов.

Украина не получила от РФ официальные списки погибших и раненых воинов. В Офисе генпрокурора сначала проинформировали об около 40 погибших и 130 раненых. Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил о более чем 50 погибших.

По предварительной информации от международных экспертов, во время теракта оккупанты применили термобарическое оружие. О таких данных расследования сообщил генпрокурор Андрей Костин.

В Bellingcat проинформировали, что враг готовился к убийству украинских военных в Еленовке и выкопал заранее могилы для их захоронения.

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Источник: Громадське радіо