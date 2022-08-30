Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит видання DW.

– А саме – капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, РИСЬ, — вказують прокурори.

Такого висновку слідство дійшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів, за участю спеціалістів з питань застосування частин, підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, ідентифікації боєприпасів та застосування інженерних частин та підрозділів.

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– Водночас у кримінальному провадженні триває проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання, вибухотехнічної, пожежно-технічної експертиз, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, що у ніч на 29 липня війська РФ жорстоко вбили десятки українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці. Загинули, зокрема, бійці полку Азов.

Україна не отримала від РФ офіційні списки загиблих та поранених воїнів. В Офісі генпрокурора спочатку поінформували про близько 40 загиблих та 130 поранених. Згодом президент Володимир Зеленський заявив про понад 50 загиблих.

В Bellingcat поінформували, що ворог готувався до вбивства українських військових в Оленівці та викопав заздалегідь могили для їхнього поховання.