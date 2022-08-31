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Факты / Украина

На станции метро Дарница в Киеве пассажир попал под поезд

Ольга Тетеріна, редактор ленты
метро у києві
Фото: Depositphotos

В Киеве на станции метро 31 августа пассажир попал под поезд.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Трагедия произошла на станции метро Дарница. Движение красной веткой было ограничено.

На место события вызвали медиков и правоохранителей. Специалисты проводят необходимую работу.

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Движение поездов по красной линии метро происходит от станции Академгородок до станции Арсенальная.

В КГГА добавили, что об изменениях и возобновлении движения сообщат дополнительно.

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Напомним, что в начале августа в киевском метро неизвестный мужчина распылил едкое вещество. Инцидент произошел на станции Площадь Льва Толстого.

Источник: КГГА
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