Август, 31 в 19:33

В Киеве на станции метро 31 августа пассажир попал под поезд.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Трагедия произошла на станции метро Дарница. Движение красной веткой было ограничено.

На место события вызвали медиков и правоохранителей. Специалисты проводят необходимую работу.

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Движение поездов по красной линии метро происходит от станции Академгородок до станции Арсенальная.

В КГГА добавили, что об изменениях и возобновлении движения сообщат дополнительно.

Напомним, что в начале августа в киевском метро неизвестный мужчина распылил едкое вещество. Инцидент произошел на станции Площадь Льва Толстого.