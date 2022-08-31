Серпень, 31 в 19:33

У Києві на станції метро 31 серпня пасажир потрапив під потяг.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. Трагедія трапилась на станції метро Дарниця. Рух червоною гілкою обмежили.

На місце події викликали медиків та правоохоронців. Фахівці проводять необхідну роботу.

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Рух поїздів червоною лінією метро відбувається від станції Академмістечко до станції Арсенальна.

У КМДА додали, що про зміни та відновлення руху повідомлять додатково.

Нагадаємо, що на початку серпня у київському метро невідомий чоловік розпилив їдку речовину. Інцидент стався на станції Площа Льва Толстого.