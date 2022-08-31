Август, 31 в 13:03

В ночь на 31 августа, в оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв.

Как сообщают соцсети, взрыв произошел в доме на Восточном проспекте, 102. Там находился главный центр по организации псевдореферендума (ранее в этом офисе была торгово-промышленная палата).

Также горел штаб оккупантов на бульваре Шевченко.

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Сообщается, что это работа украинских партизан.

— По информации бердянцев, партизаны начали отрабатывать штабы по подготовке к псевдореферендуму, — говорится в сообщении Бердянск сейчас.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданских нет.

Ночь в Бердянске: взрыв в центре по организации псевдореферендума и поджог штаба оккантов / 3 фотографии

К слову, 31 августа в Генеральном штабе сообщили, что Россия пытается возобновить наступление на Запорожском направлении.

Источник: Бердянск сейчас

Фото: Бердянск сейчас