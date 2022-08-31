Ніч у Бердянську: вибух у центрі з організації псевдореферендуму та підпал штабу окупантів
В ніч проти 31 серпня, в окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух.
Як повідомляють соцмережі, вибух стався в будинку на проспекті Східному, 102. Там був розташований головний центр з організації псевдореферендуму (раніше в цьому офісі була торгово-промислова палата).
Також горів штаб окупантів на бульварі Шевченка.
Повідомляється, що це була робота українських партизанів.
– За інформацією бердянців, партизани почали відпрацьовувати штаби з підготовки до псевдореферендуму, – йдеться у повідомленні Бердянск сейчас.
За попередніми даними, постраждалих серед цивільних немає.
До речі, 31 серпня у Генеральному штабі повідомили, що Росія намагається відновити наступ на Запорізькому напрямку.
Джерело: Бердянск сейчас
Фото: Бердянск сейчас