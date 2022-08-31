Август, 31 в 7:49

Армия России пытается возобновить наступление на Запорожском направлении.

Об этом 31 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, для достижения этой цели враг в настоящее время перегруппирует части и подразделения 3 армейского корпуса на временно захваченной территории Запорожской области.

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Кроме того, оккупанты обстреляли из танков, реактивной и ствольной артиллерии линию столкновения на Запорожском направлении.

На соседнем Новопавловском направлении под вражеским огнем находились районы вблизи Новомихайловки, Парасковиевки, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Благодатного.

Улучшить тактическое положение российские захватчики стремились накануне и в сторону Красногоровки и Марьинки на Авдеевском направлении.

Однако россияне традиционно понесли потери и отступили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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