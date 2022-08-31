Август, 31 в 10:48

Около полуночи 31 августа российские войска выпустили из Белгорода в сторону Харькова три ракеты.

Одна из ракет взорвалась на территории Российской Федерации, еще одна – в воздухе над территорией Шевченковского района Харькова.

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Последняя попала рядом с учебным заведением в Киевском районе.

Повреждены жилые дома и офисные помещения, вспыхнули пожары.

Ранения получили две женщины, которым 71 и 81 год.

По предварительной информации, обошлись без потерь обстрелы Новобаварского района около 23:00 30 августа.

Российские захватчики попали из реактивных систем залпового огня Смерч в дорожное покрытие. Также выбиты стекла в домах вокруг.

Утром 31 августа городской глава Харькова Игорь Терехов призвал жителей Новобаварского и Холодногорского районов быть крайне осторожными, потому что после обстрела осталось много кассет от неразорвавшихся боеприпасов.

Под обстрелом вечером 30 августа находился и поселок Золочев Богодуховского района.

Центр Харькова утром 30 августа российские захватчики массово обстреляли, по предварительной информации, из самоходной артиллерийской установки Пион.

На месте попадания вспыхнули несколько пожаров. Повреждены жилые дома, места отдыха, автомобили.

Эта вражеская атака унесла жизни четырех человек.

14 мирных жителей, среди которых шестилетний ребенок, получили ранения.

В больницах находятся восемь пострадавших. Малыш в госпитализации не нуждался.

От вражеских обстрелов накануне пострадали также населенные пункты Харьковского и Богодуховского районов области.

В больницу там госпитализировали одного раненого человека.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов

Фото: Воздушное командование Запад