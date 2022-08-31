Одна з ракет вибухнула в Росії: окупанти поранили двох пенсіонерок у Харкові

Серпень, 31 в 10:48

Близько опівночі 31 серпня російські війська випустили з Бєлгорода в бік Харкова три ракети.

Одна з ракет вибухнула на території Російської Федерації, ще одна – у повітрі над територією Шевченківського району Харкова.

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Остання влучила поряд із закладом освіти в Київському районі.

Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, спалахнули пожежі.

Поранення дістали дві жінки, яким 71 та 81 рік.

За попередньою інформацією, минувся без втрат обстріл Новобаварського району близько 23:00 30 серпня.

Російські загарбники поцілили з реактивних систем залпового вогню Смерч у дорожнє покриття. Також вибито шибки в будинках довкола.

Уранці 31 серпня міський голова Харкова Ігор Терехов закликав жителів Новобаварського та Холодногірського районів бути вкрай обережними, тому що після обстрілу залишилося багато касет від боєприпасів, що не розірвалися.

Під обстрілом увечері 30 серпня перебувало й селище Золочів Богодухівського району.

Центр Харкова вранці 30 серпня російські загарбники масовано обстріляли, за попередньою інформацією, із самохідної артилерійської установки Піон.

На місці влучань спалахнули кілька пожеж. Пошкоджено житлові будинки, місця відпочинку, автомобілі.

Ця ворожа атака забрала життя чотирьох людей.

14 мирних жителів, серед яких шестирічна дитина, дістали поранення.

У лікарнях перебувають вісім постраждалих. Малеча госпіталізації не потребувала.

Від ворожих обстрілів напередодні потерпали також населені пункти Харківського та Богодухівського районів області.

До лікарні там госпіталізували одну поранену людину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олег Синєгубов, Ігор Терехов

Фото: Повітряне командування Захід