Данилов назвал самые страшные дни войны в Киеве

Сентябрь, 01 в 8:10

26 и 27 февраля украинские чиновники собирались у руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Это, по заявлению секретаря СНБО Алексея Данилова, были самыми страшными днями войны в Киеве.

Об этом он заявил в эфире Єдиних новин.

— Самое страшное было 26-27 февраля, когда улицы в Киеве стали пустыми. А я тогда почти каждый день ходил к Буданову, потому что там был условный центр. Вся верхушка государства туда приходила. Через несколько дней мы поняли, что у нас Буданов знает ситуацию, связанную с координацией спецподразделений, имеющих определенные навыки, а они есть у Буданова, СБУ, НАБУ, — пояснил Данилов.

Он добавил, что именно руководитель ГУР МО сумел скоординировать действия спецназовцев Украины и разработать эффективные операции.

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– Спецназ тогда не координировался, и тогда мы собрались у Буданова, пригласили всех и решили, что координацию будет осуществлять Буданов. Все должны подчиняться этому центру. Условно на Гостомель отправляюсь одни спецназовцы, в другие точки – другие. На первых этапах мы продумали координацию, мы с Кириллом общались, разговаривали. Потом уже меньше, потому что я не сторонник того, чтобы вмешиваться в работу. Когда уже он начал отправлять вертолеты на Мариуполь, я понял, что он молодец, – объяснил Данилов.

Фото: СНБО