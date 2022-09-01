Данілов назвав найстрашніші дні війни в Києві

Вересень, 01 в 8:10

26 та 27 лютого українські посадовці збирались у керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Саме тоді у Києві були найстрашніші дні війни.

Про це в ефірі Єдиних новин розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

– Найстрашніше було 26-27 лютого, коли коли вулиці в Києві стали порожніми. А я тоді майже кожного дня йшов до Буданова, бо там був умовний центр. Уся верхівка держави туди приходила. Через декілька днів ми зрозуміли, що у нас Буданов знає ситуацію, яка пов’язана із координацією спецпідрозділів, що мають певні навички, а вони є у Буданова, СБУ, НАБУ, – пояснив Данілов.

Він додав, що саме керівник ГУР МО зумів скоординувати дії спецпризначенців України та розробити ефективні операції.

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– Спецназ тоді не координувався, і тоді ми зібрались у Буданова, запросили всіх і вирішили, що координацію буде здійснювати Буданов. Всі мають підпорядковуватись цьому центру. Умовно на Гостомель відправляюся одні спецпризначенці, в інші точки – інші. На перших етапах ми продумали координацію, ми з Кирилом спілкувались, говорили. Потім вже менше, бо я не прихильник того, щоб втручатись у роботу. Коли вже він почав відправляти гелікоптери на Маріуполь, я зрозумів, що він молодець, – пояснив Данілов.

Фото: РНБО