Вересень, 01 в 0:22

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розкритикував Російську православну церкву за підтримку війни Росії проти України.

Про це він заявив у своїй промові на асамблеї Всесвітньої ради церков, яка відбувається в німецькому місті Карлсруе.

– Її керівництво поширює пропаганду, яка довільно заявляє про Божу волю заради імперських мрій про правління диктатури, – сказав Штайнмаєр.

Також президент нагадав, що в Україні скоїли велику кількість воєнних злочинів відносно релігійних об’єктів в Україні. Зруйновано багато інших цивільних будівель. Через це шлях, яким зараз рухається РПЦ, він назвав “блюзнірським невірним”.

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– Жоден християнин, який ще має віру, розум і почуття, не зможе розглянути в цьому волю Божу, – додав він.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів запропонував запровадити санкції проти очільника РПЦ патріарха Кирила та ще семи представників РПЦ.

Список має розглянути Рада національної безпеки та оборони, а також президент України Володимир Зеленський.