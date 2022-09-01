РФ формирует еще один добровольческий батальон и реконструирует ПВО в Крыму — ISW
РФ формирует так называемый добровольческий инженерно-саперный батальон Даурский в Забайкальском крае России.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.
Отмечается, что Министерство обороны России и российские блогеры проводят информационную войну по дискредитации контрнаступления Украины.
Кроме того, российские оккупационные власти навязывают украинским студентам учебную программу, направленную на устранение понятия национальной идентичности.
— Российские власти продолжают распространять российские учебные материалы в школах на оккупированных территориях Украины, — отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что российские войска совершили ограниченную наземную атаку к северу от Харькова, а также к югу от Бахмута и вдоль западных окраин города Донецка.
– Назначенные Россией чиновники в Крыму начали “реконструировать” системы противовоздушной обороны для противодействия меньшим целям в ответ на повторяющиеся атаки беспилотников на полуострове. Российские чиновники, вероятно, усиливают ПВО Крыма за счет других театров, — отмечает ISW.
Напомним, что в Бердянске Запорожской области, где оккупационные власти готовили псевдореферендум, украинские партизаны совершили обстрел с самодельного взрывного устройства.
Источник: ISW