РФ формирует еще один добровольческий батальон и реконструирует ПВО в Крыму — ISW

Сентябрь, 01 в 9:10

РФ формирует так называемый добровольческий инженерно-саперный батальон Даурский в Забайкальском крае России.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Отмечается, что Министерство обороны России и российские блогеры проводят информационную войну по дискредитации контрнаступления Украины.

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Кроме того, российские оккупационные власти навязывают украинским студентам учебную программу, направленную на устранение понятия национальной идентичности.

— Российские власти продолжают распространять российские учебные материалы в школах на оккупированных территориях Украины, — отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что российские войска совершили ограниченную наземную атаку к северу от Харькова, а также к югу от Бахмута и вдоль западных окраин города Донецка.

– Назначенные Россией чиновники в Крыму начали “реконструировать” системы противовоздушной обороны для противодействия меньшим целям в ответ на повторяющиеся атаки беспилотников на полуострове. Российские чиновники, вероятно, усиливают ПВО Крыма за счет других театров, — отмечает ISW.

Напомним, что в Бердянске Запорожской области, где оккупационные власти готовили псевдореферендум, украинские партизаны совершили обстрел с самодельного взрывного устройства.

Источник: ISW