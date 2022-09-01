РФ формує ще один добровольчий батальйон та реконструює ППО у Криму – ISW
РФ формує так званий добровольчий інженерно-саперний батальйон Даурський у Забайкальському краї Росії.
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.
Зазначається, що Міністерство оборони Росії та російські блогери проводять інформаційну війну з дискредитації контрнаступу України.
Крім того, російська окупаційна влада нав’язує українським студентам навчальну програму, спрямовану на усунення поняття національної ідентичності.
– Російська влада продовжує поширювати російські навчальні матеріали у школах на окупованих територіях України, – зазначається у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що російські війська здійснили обмежену наземну атаку на північ від Харкова, а також на південь від Бахмута та вздовж західних околиць міста Донецьк.
– Призначені Росією чиновники в Криму почали “реконструювати” системи протиповітряної оборони для протидії меншим цілям у відповідь на повторювані атаки безпілотників на півострові. Російські чиновники, ймовірно, посилюють ППО Криму за рахунок інших театрів, – зазначає ISW.
Нагадаємо, що у Бердянську Запорізької області, де окупаційна влада готувала псевдореферендуми, українські партизани здійснили обстріл із саморобного вибухового пристрою.
Джерело: ISW