Сентябрь, 01 в 18:11

Российским оккупантам приходится корректировать свои планы и действия из-за приказа президента РФ Владимира Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября.

Об этом во время пресс-брифинга заявил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

— Противник продолжает удерживать оккупированные районы Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления. Российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина касательно выхода на административные границы Донецкой области до 15 сентября, — сказал он.

В то же время, добавил Громов, основным средством подготовки военнослужащих РФ будет проведение учений Восток-2022, активная фаза которого началась 1 сентября и продлится до 7 сентября.

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Бригадный генерал акцентировал на том, что Россия перегруппировывает 3-й армейский корпус, который должен быть развернут в Донецкой операционной зоне. По его словам, непосредственно при участии этого армейского соединения Россия, вероятно, будет совершать попытки наступления на Донецком направлении.

Враг будет предпринимать попытки нарастить войска на Донбассе, а именно на Кураховском направлении, используя силы из состава Центрального военного округа, переброшенные с Луганско-Донецкого направлений.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба добавил, что российский 3-й армейский корпус является новосозданным соединением в рамках вооруженных сил РФ, которое уже сформировано, обеспечено вооружением и военной техникой.

— Но мы с вами понимаем, что это уже не первая волна поступления мобилизационных ресурсов в состав этого корпуса. Главное управление разведки имеет некоторые данные по обученности личного состава, — добавил Алексей Громов.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия имеет наибольшие потери именно на Донецком и Кураховском направлениях.

Подробнее о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Ukrainian military TV