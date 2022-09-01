Вересень, 01 в 18:30

На території Білорусі з 8 по 14 вересня проходитимуть командно-штабні навчання. Українська армія готова до будь-якого розвитку ситуації.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Він наголосив, що залишається низькою ймовірність наступу ворога з території Білорусі на Україну або вторгнення білоруських військ.

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Водночас заплановані навчання, під час яких будуть уперше відпрацьовуватися контрнаступ, звільнення так званих тимчасово окупованих територій та вихід на держкордон.

– У період з 8 по 14 вересня у збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення командно-штабного навчання, під час якого основна увага, ймовірно, приділятиметься питанням ведення маневреної оборони з подальшим переходом у контрнаступ та звільненням територій, тимчасово захоплених противником, – заявив Громов.

Планування навчань у Білорусі відбудеться у складі багатонаціонального угруповання, за участю військ Росії та країн-членів ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку).

Громов наголосив, що задумом навчань передбачено “звільнення частини втраченої території умовної держави”. У Генеральному штабі ЗСУ не виключають, що йдеться про території північних областей України.

– Не виключається, що під так званою втраченою територією маються на увазі прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Це відповідає концепції спільних дій збройних сил так званої союзної держави на українському напрямку. Але Збройні сили України готові до будь-якого перебігу подій, зокрема й на північному напрямку нашої держави, – зазначив Громов.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, Кремль дав наказ російській армії вийти на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня. Через це окупантам доводиться коригувати свої плани та дії.

Джерело: Військове телебачення України