Пока нет признаков формирования ударных группировок РФ со стороны Беларуси — ГНСУ

Сентябрь, 02 в 13:22

Создание Россией ударной группировки войск у границы с Черниговской и Сумской областями пока не наблюдается.

Об этом во время брифинга 2 сентября сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, ситуация на границе с Беларусью и Россией в пределах Черниговской и Сумской областей напряженная, но контролируемая.

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— Если говорить о границе с Россией, то враг, к сожалению, не прекращает обстреливать территорию Украины, пограничнье Черниговщины и Сумщины. Это враг делает ежедневно. В последнее время мы фиксируем, что все больше обстрелам подвергаются населенные пункты и территория Сумщины, нежели Черниговщина, — сказал он.

Демченко добавил, что во время обстрелов враг применяет артиллерию, минометы, стрелковое оружие. Также фиксируются нередкие применения противником авиации и сброс взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов.

— Это несет угрозу не только усиливающим это направление украинским военным, а также и мирным жителям, ведь снаряды попадают в дома людей и гражданскую инфраструктуру, после чего она уничтожается, — сказал Демченко.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины и пограничники делают все необходимое для того, чтобы это направление было максимально укреплено.

По его словам, проводятся инженерные меры, выставляются контрольные посты для того, чтобы отслеживать ситуацию рядом с границей и в пограничнье. Но пока ГНСУ не фиксирует создание какой-либо ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение на этом направлении. Демченко добавил, что пограничники готовы к развитию любой ситуации.

Источник: Медиацентр Украина