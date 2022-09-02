Наразі немає ознак формування ударних угруповань РФ з боку Білорусі — ДПСУ

Вересень, 02 в 13:22

Створення Росією ударного угруповання військ біля кордону з Чернігівською і Сумською областями наразі не спостерігається.

Про це під час брифінгу 2 вересня сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю та з Росією у межах Чернігівської і Сумської областей напружена, але контрольована.

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— Якщо говорити про кордон з Росією, то ворог, на жаль, не припиняє обстрілювати територію України, власне прикордоння Чернігівщини і Сумщини. Це ворог робить щоденно. Останнім часом ми фіксуємо, що більше все ж таки обстрілам піддаються населені пункти і територія Сумщини, ніж Чернігівщина, – сказав він.

Демченко додав, що під час обстрілів ворог застосовує артилерію, міномети, стрілецьку зброю. Також фіксуються непоодинокі застосування супротивником авіації і скидання вибухових пристроїв з безпілотних літальних апаратів.

— Це несе загрозу не лише українським військовим, які посилюють цей напрямок, а також і мирним жителям, адже снаряди влучають у будинки людей і цивільну інфраструктуру, після чого вона знищується, – сказав Демченко.

Він наголосив, що Сили оборони України і прикордонники роблять все необхідне для того, щоб цей напрямок був максимально укріплений.

За його словами, проводяться інженерні заходи, виставляються контрольні пости для того, щоб відстежувати ситуацію поряд з кордоном та у прикордонні. Але наразі ДПСУ не фіксує створення якогось ударного угруповання, яке б могло здійснити повторне вторгнення на цьому напрямку. Демченко додав, що прикордонники готові до розвитку будь-якої ситуації.

Джерело: Медіацентр Україна