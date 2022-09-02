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Факты / Украина

Премьер отложил подписание постановления о командировке мужчин за границу – Гетманцев

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Премьер отложил подписание постановления о командировке мужчин за границу – Гетманцев
Фото: Depositphotos

Военнообязанным мужчинам пока не разрешают выезжать из Украины даже под залог 200 тысяч гривен, как обещали с 1 сентября.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По словам Гетманцева, премьер-министр Украины Денис Шмигаль пока не подписал постановление о командировке, которое должно позволить военнообязанным мужчинам выезжать за границу по работе под залог 200 000 грн.

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— На самом деле нет ничего удивительного в том, что премьер отложил подписание постановления о так называемой командировке, которая вызвала вал критики в обществе, — написал Гетманцев.

По его мнению, инициаторы механизма выезда за границу военнообязанных предложили решение без надлежащих расчетов.

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