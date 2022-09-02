Прем’єр відклав підписання постанови про відрядження чоловіків за кордон – Гетманцев

Вересень, 02 в 7:18

Військовозобов’язаним чоловікам поки що не дозволяють виїжджати з України навіть під заставу 200 тисяч гривень, як обіцяли з 1 вересня.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За словами Гетманцева, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поки не підписав постанову про єВідрядження, яка має дозволити військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон по роботі під заставу 200 000 грн.

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– Насправді немає нічого дивного в тому, що прем’єр відклав підписання постанови про так зване єВідрядження, яке викликало вал критики в суспільстві, – написав Гетманцев.

На його думку, ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов’язаних запропонували рішення без належних розрахунків.