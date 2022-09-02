Сентябрь, 02 в 16:36

В Украине могут ввести санкции против педагогов-коллаборантов, согласившихся на сотрудничество с врагом на временно оккупированных территориях. Ограничительные меры инициировал Кабинет министров.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Под санкции попадут “преподаватели” и учебные заведения, которые вводили “образовательные стандарты” РФ и признавали образовательные квалификации, присвоенные российскими вузами.

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Коллаборанты попадут под специальные экономические санкции и другие ограничения сроком на 5 лет.

Кроме того, планируются санкции против российских вузов, их руководителей и ученых, причастных к пропаганде полномасштабной агрессивной войны РФ против Украины.

В целом Кабмин включил в санкционный список 81 физическое и 53 юридических лица. Теперь решение должен утвердить Совет нацбезопасности и обороны (СНБО).

Следует отметить, что правительство на заседании 2 сентября также одобрило новый пакет санкций против РФ и Беларуси. В него попали предприятия военно-промышленного комплекса, банковские чиновники, а также дочери кремлевского диктатора Владимира Путина. Всего в списке 99 физических и 178 юридических лиц.

Недавно Кабмин инициировал санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ.