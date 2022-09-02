Вересень, 02 в 16:36

В Україні можуть запровадити санкції проти педагогів-колаборантів, які погодилися на співпрацю з ворогом на тимчасово окупованих територіях. Обмежувальні заходи ініціював Кабінет міністрів.

Про це поінформували в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Під санкції потраплять “викладачі” та заклади освіти, які запроваджували “освітні стандарти” РФ та визнавали освітні кваліфікації, присвоєні російськими вишами.

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Колаборанти потраплять під спеціальні економічні санкції та інші обмеження строком на 5 років.

Крім того, плануються санкції проти російських вишів, їхніх керівників та науковців, які причетні до пропаганди повномасштабної агресивної війни РФ проти України.

Загалом Кабмін включив до санкційного списку 81 фізичну та 53 юридичні особи. Тепер рішення має затвердити Рада нацбезпеки та оборони (РНБО).

Варто зазначити, що уряд на засіданні 2 вересня також схвалив новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі. До нього потрапили підприємства військово-промислового комплексу, банківські чиновники, а також доньки кремлівського диктатора Володимира Путіна. Загалом у списку 99 фізичних та 178 юридичних осіб.

Нещодавно Кабмін ініціював санкції проти очільника Російської православної церкви патріарха Кирила та ще семи представників РПЦ.