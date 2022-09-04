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Факти / Україна

Це буде довго, дуже важко і кров’ю: Арестович про закінчення війни в Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Це буде довго, дуже важко і кров’ю: Арестович про закінчення війни в Україні
Фото: Офіс президента

Радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE заявив, що Україні варто готуватись до дуже складних часів.

– Ми, звичайно, повернемо всі наші території, але суспільство має приготуватися до того, що це буде довго, дуже важко і кров’ю. Тому що той, хто наступає завжди зазнає більших втрат, ніж той, хто обороняється. У якомусь сенсі перемога у війні може виявитися складнішою за початок, – сказав Арестович.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що повномасштабна війна може затягнутися на роки, адже Росія одержима тим, щоб повністю підпорядкувати собі Україну.

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