Це буде довго, дуже важко і кров’ю: Арестович про закінчення війни в Україні

Вересень, 03 в 22:56

Радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE заявив, що Україні варто готуватись до дуже складних часів.

– Ми, звичайно, повернемо всі наші території, але суспільство має приготуватися до того, що це буде довго, дуже важко і кров’ю. Тому що той, хто наступає завжди зазнає більших втрат, ніж той, хто обороняється. У якомусь сенсі перемога у війні може виявитися складнішою за початок, – сказав Арестович.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляла, що повномасштабна війна може затягнутися на роки, адже Росія одержима тим, щоб повністю підпорядкувати собі Україну.