Сентябрь, 03 в 21:58

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 3 сентября заявил, что Россия готовит решающий удар по европейцам этой зимой.

Он напомнил, что РФ полностью остановила прокачку газа по Северному потоку, чтобы разрушить нормальную жизнь каждого европейца – во всех странах нашего континента.

– Хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство. Где Россия не может сделать это силой обычного оружия, делает это силой энергетического оружия. Пытается ударить нищетой и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами, – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что для того, чтобы защититься от этого, всей Европе нужно еще больше единства, координации и помощи друг другу. А также – усилить собственное давление на Россию – санкциями и ограничением нефтегазовых доходов России.

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– Чем больше ударов нанесем мы все вместе, тем меньше ударов смогут нанести эти террористы, – сказал президент.

Он поблагодарил всех украинских защитников и защитниц неба из воздушного командования Восток, которые своими действиями спасли жизни граждан и помогли уберечь небо Украины от российских ракет и авиации.

– Это один из фундаментальных вопросов нашего государства. И, конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают ответить на этот сложный вопрос. Помогать Украине с противовоздушной обороной – это самый буквальный, очевидный способ защищать людей от российского террора, – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта – и на Харьковщине, и на Донбассе, и на юге нашей страны.

– Российские войска снова били по Николаевщине, по районам Запорожской, Днепропетровской областей, по Харькову. К сожалению, есть жертвы, среди них, к сожалению, есть дети. Украинская артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, чтобы каждый российский штаб и все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированной территории были обезврежены, – заявил президент.

Отдельно он отметил бойцов 55-й артиллерийской бригады на Донецком направлении за точный огонь по врагу.

– Благодарю и нашу разведку, и Службу безопасности Украины за точность наших ответов по позициям и объектам оккупантов, – утверждает Зеленский.

Президент также заявил, что сегодняшняя трагедия в Чернигове – абсолютно недопустимый инцидент.