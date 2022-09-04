Россия готовит решающий энергетический удар по европейцам – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 3 сентября заявил, что Россия готовит решающий удар по европейцам этой зимой.
Он напомнил, что РФ полностью остановила прокачку газа по Северному потоку, чтобы разрушить нормальную жизнь каждого европейца – во всех странах нашего континента.
– Хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство. Где Россия не может сделать это силой обычного оружия, делает это силой энергетического оружия. Пытается ударить нищетой и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами, – подчеркнул он.
Зеленский отметил, что для того, чтобы защититься от этого, всей Европе нужно еще больше единства, координации и помощи друг другу. А также – усилить собственное давление на Россию – санкциями и ограничением нефтегазовых доходов России.
– Чем больше ударов нанесем мы все вместе, тем меньше ударов смогут нанести эти террористы, – сказал президент.
Он поблагодарил всех украинских защитников и защитниц неба из воздушного командования Восток, которые своими действиями спасли жизни граждан и помогли уберечь небо Украины от российских ракет и авиации.
– Это один из фундаментальных вопросов нашего государства. И, конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, которые помогают ответить на этот сложный вопрос. Помогать Украине с противовоздушной обороной – это самый буквальный, очевидный способ защищать людей от российского террора, – сказал Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что жесткие боевые действия продолжаются на многих участках фронта – и на Харьковщине, и на Донбассе, и на юге нашей страны.
– Российские войска снова били по Николаевщине, по районам Запорожской, Днепропетровской областей, по Харькову. К сожалению, есть жертвы, среди них, к сожалению, есть дети. Украинская артиллерия делает все, чтобы уничтожить ударный потенциал оккупантов, чтобы каждый российский штаб и все их склады боеприпасов, все логистические маршруты на оккупированной территории были обезврежены, – заявил президент.
Отдельно он отметил бойцов 55-й артиллерийской бригады на Донецком направлении за точный огонь по врагу.
– Благодарю и нашу разведку, и Службу безопасности Украины за точность наших ответов по позициям и объектам оккупантов, – утверждает Зеленский.
Президент также заявил, что сегодняшняя трагедия в Чернигове – абсолютно недопустимый инцидент.
– Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. И будут. И я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось, – резюмировал Владимир Зеленский.