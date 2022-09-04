Вересень, 03 в 21:58

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 3 вересня заявив, що Росія готує вирішальний удар по європейцям цієї зими.

Він нагадав, що РФ повністю зупинила прокачування газу Північним потоком, щоб зруйнувати нормальне життя кожного європейця – у всіх країнах нашого континенту.

– Хоче послабити та залякати всю Європу, кожну державу. Де Росія не може зробити це силою звичайної зброї, робить це силою енергетичної зброї. Намагається вдарити злиднями та політичним хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами, – підкреслив він.

Зеленський зазначив, що для того, щоб захиститися від цього, усій Європі потрібно ще більше єдності, координації та допомоги одна одній. А також – посилити власний тиск на Росію – санкціями та обмеженням нафтогазових доходів Росії.

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– Чим більше ударів завдамо ми всі разом, тим менше ударів зможуть завдати ці терористи, – сказав президент.

Він подякував усім українським захисникам та захисникам неба з повітряного командування Схід, які своїми діями врятували життя громадян та допомогли вберегти небо України від російських ракет та авіації.

– Це одне із фундаментальних питань нашої держави. І, звичайно, ми вдячні всім нашим партнерам, які допомагають відповісти на це складне питання. Допомагати Україні з протиповітряною обороною – це найбільший, очевидний спосіб захищати людей від російського терору, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що жорсткі бойові дії продовжуються на багатьох ділянках фронту – і на Харківщині, і на Донбасі, і на півдні нашої країни.

– Російські війська знову били Миколаївщиною, районами Запорізької, Дніпропетровської областей, Харкову. На жаль, є жертви, серед них є діти. Українська артилерія робить все, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен російський штаб та всі їхні склади боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованій території були знешкоджені, – заявив президент.

Окремо він відзначив бійців 55-ї артилерійської бригади на Донецькому напрямі за влучний вогонь по ворогові.

– Дякую і нашій розвідці, і Службі безпеки України за точність наших відповідей по позиціям та об’єктам окупантів, – стверджує Зеленський.

Президент також заявив, що сьогоднішня трагедія у Чернігові – абсолютно неприпустимий інцидент.