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Факты / Происшествия

Взрывы в центре Севастополя – что известно

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Взрывы в центре Севастополя – что известно

Очевидцы и местные Телеграм-каналы сообщают о взрывах в центре Севастополя в субботу, 3 сентября.

В частности, сообщается о нескольких “очень сильных хлопках” возле улицы Гоголя, которые были слышны с 16:19 до 16:24. 

– В центре Севастополя слышны какие-то хлопки  уже несколько минут… Взрывы в районе Малашки… Сначала были хлопки. А потом стрельба. На Ленина 23 виден был дым, – говорится в сообщениях.

Также очевидцы отправляли видео и фото с места событий, где можно было увидеть дым и услышать звуки, похожие на взрывы.

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Несколько минут спустя в тех же Телеграм-каналах запустили “объяснение” о том, что в Севастополе якобы происходит фестиваль.

– Троя, реконструкция боев на Малаховом кургане, поэтому хлопки и стрельба. Хлопки – часть исторической реконструкции на Малаховом кургане, – говорится в заявлении.

Официальной информации о происходящем в Севастополе пока нет. 

Фото: ЧП Севастополь

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