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Факти / Надзвичайні події

Вибухи у центрі Севастополя – що відомо

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Вибухи у центрі Севастополя – що відомо

Очевидці та місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи у центрі Севастополя у суботу, 3 вересня.

Зокрема, повідомляється про кілька “дуже сильних хлопків” біля вулиці Гоголя, які було чути з 16:19 до 16:24.

– У центрі Севастополя чути якісь хлопки вже кілька хвилин… Вибухи в районі Малашки… Спершу були хлопки. А потім стрілянина. На Леніна 23 видно було дим, – йдеться у повідомленнях.

Також очевидці надсилали відео та фото з місця подій, на яких можна було побачити дим та почути звуки, схожі на вибухи.

Зараз дивляться

Через кілька хвилин у тих же Телеграм-каналах запустили “пояснення” про те, що в Севастополі нібито відбувається фестиваль.

– Троя, реконструкція боїв на Малаховому кургані, тож хлопки та стрілянина. Хлопки  – частина історичної реконструкції на Малаховому кургані, – йдеться у заяві.

Офіційної інформації про те, що відбувається в Севастополі, поки немає. 

Фото: ЧП Севастополь

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