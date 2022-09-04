Возле Гуляйполя Запорожской области ВСУ сбили вражеский Ми-28
Возле Гуляйполя Запорожской области украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-28.
Об этом сообщили Вооруженные силы Украины. Они показали фото и видео с места падения ликвидированного ударного вертолета оккупантов.
— Обломки российского ударного вертолета Ми-28 возле Гуляйполя Запорожской области, — добавили ВСУ.
Напомним, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 450 российских захватчиков.
ВСУ сожгли 27 российских боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ВСУ