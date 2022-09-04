Сентябрь, 04 в 15:07

Возле Гуляйполя Запорожской области украинские защитники сбили вражеский вертолет Ми-28.

Об этом сообщили Вооруженные силы Украины. Они показали фото и видео с места падения ликвидированного ударного вертолета оккупантов.

— Обломки российского ударного вертолета Ми-28 возле Гуляйполя Запорожской области, — добавили ВСУ.

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Напомним, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 450 российских захватчиков.

ВСУ сожгли 27 российских боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ВСУ