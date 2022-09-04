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Факты / Украина

Минус самолет, вертолет и 450 оккупантов: потери РФ на 4 сентября

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 450 российских захватчиков.

Наибольшие потери 3 сентября враг понес на Донецком и Криворожском направлениях.

В целом с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили уже 49,5 тыс. оккупантов.

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В небе над Украиной накануне украинские военные сбили вражеские самолет и вертолет.

Сожгли ВСУ за сутки 27 российских боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

Кроме того, у армии РФ стало меньше на 15 танков, 13 артиллерийских систем, три единицы средств противовоздушной обороны и на одну единицу реактивных систем залпового огня.

Потери РФ на 4 сентября 2022

  • личного состава – около 49 500 (+450),
  • танков ‒ 2049 (+15),
  • боевых бронированных машин – 4 430 (+27),
  • артиллерийских систем – 1 147 (+13),
  • реактивных систем залпового огня – 294 (+1),
  • средств противовоздушной обороны – 156 (+3),
  • самолетов – 236 (+1),
  • вертолетов – 206 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 864,
  • крылатых ракет – 203,
  • кораблей (катеров) – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 276 (+8),
  • специальной техники – 106 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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