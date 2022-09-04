Минус самолет, вертолет и 450 оккупантов: потери РФ на 4 сентября
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 450 российских захватчиков.
Наибольшие потери 3 сентября враг понес на Донецком и Криворожском направлениях.
В целом с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили уже 49,5 тыс. оккупантов.
В небе над Украиной накануне украинские военные сбили вражеские самолет и вертолет.
Сожгли ВСУ за сутки 27 российских боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.
Кроме того, у армии РФ стало меньше на 15 танков, 13 артиллерийских систем, три единицы средств противовоздушной обороны и на одну единицу реактивных систем залпового огня.
Потери РФ на 4 сентября 2022
- личного состава – около 49 500 (+450),
- танков ‒ 2049 (+15),
- боевых бронированных машин – 4 430 (+27),
- артиллерийских систем – 1 147 (+13),
- реактивных систем залпового огня – 294 (+1),
- средств противовоздушной обороны – 156 (+3),
- самолетов – 236 (+1),
- вертолетов – 206 (+1),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 864,
- крылатых ракет – 203,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 276 (+8),
- специальной техники – 106 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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