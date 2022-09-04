Сентябрь, 04 в 9:32

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 450 российских захватчиков.

Наибольшие потери 3 сентября враг понес на Донецком и Криворожском направлениях.

В целом с начала полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили уже 49,5 тыс. оккупантов.

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В небе над Украиной накануне украинские военные сбили вражеские самолет и вертолет.

Сожгли ВСУ за сутки 27 российских боевых бронированных машин, восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одну единицу специальной техники.

Кроме того, у армии РФ стало меньше на 15 танков, 13 артиллерийских систем, три единицы средств противовоздушной обороны и на одну единицу реактивных систем залпового огня.

Потери РФ на 4 сентября 2022

личного состава – около 49 500 (+450),

танков ‒ 2049 (+15),

боевых бронированных машин – 4 430 (+27),

артиллерийских систем – 1 147 (+13),

реактивных систем залпового огня – 294 (+1),

средств противовоздушной обороны – 156 (+3),

самолетов – 236 (+1),

вертолетов – 206 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 864,

крылатых ракет – 203,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 276 (+8),

специальной техники – 106 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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