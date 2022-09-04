Біля Гуляйполя Запорізької області ЗСУ збили ворожий Мі-28
Біля Гуляйполя Запорізької області українські захисники збили ворожий вертоліт Мі-28.
Про це повідомили Збройні сили України. Вони показали фото та відео з місця падіння ліквідованого ударного гелікоптера окупантів.
– Уламки російського ударного гелікоптера Мі-28 біля Гуляйполя Запорізької області, – додали ЗСУ.
Нагадаємо, що протягом минулої доби українські захисники ліквідували 450 російських загарбників.
ЗСУ спалили 27 російських бойових броньованих машин, вісім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ЗСУ