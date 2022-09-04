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Факти / Україна

Біля Гуляйполя Запорізької області ЗСУ збили ворожий Мі-28

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Біля Гуляйполя Запорізької області ЗСУ збили ворожий Мі-28

Біля Гуляйполя Запорізької області українські захисники збили ворожий вертоліт Мі-28.

Про це повідомили Збройні сили України. Вони показали фото та відео з місця падіння ліквідованого ударного гелікоптера окупантів.

– Уламки російського ударного гелікоптера Мі-28 біля Гуляйполя Запорізької області, – додали ЗСУ.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби українські захисники ліквідували 450 російських загарбників. 

ЗСУ спалили 27 російських бойових броньованих машин, вісім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ЗСУ

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