Сентябрь, 04 в 8:31

Успех украинского контрнаступления на Юге может иметь разные формы, убеждены западные аналитики.

Специалисты отмечают: Киев может добиться прогресса, даже небыстро отвоевывая позиции, тем самым заставив Россию раскрыть дислокацию своих войск и баз снабжения, занять оборонную позицию, а также перебрасывать силы из других частей страны.

– ВСУ преследуют цель ослабить российские силы на передовой с помощью дальнобойной артиллерии и ракет, – сообщают эксперты.

Аналитики уверены: Украина надеется вернуть Херсон без кровопролитных уличных боев, потому что командование хочет, чтобы под угрозой находилось как можно меньше войск.

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ВСУ используют географию региона, стремясь оттеснить российские войска от берегов рек.

– Похоже, что украинские войска продвигаются по суше с севера и запада, наращивая темпы ударов по мостам и объектам снабжения. Их цель состоит в том, чтобы, приближаясь к российским силам, лишить армию РФ запасов, – утверждают специалисты.

Кроме того, добавляют они, наступление в Херсонской области является элементом более широкой стратегии Украины.

В частности, ВСУ стараются держать в напряжении силы оккупантов от Харькова до Крыма.

– Украинцы заставляют россиян гадать, куда будет нанесен очередной удар, – говорит генерал-лейтенант армии США в отставке Стивен Твитти.

Генерал-лейтенант армии США в отставке убежден: чем больше своих земель вернет Украина, тем лучше она будет чувствовать себя за столом переговоров, которыми, предполагает Стивен Твитти, завершится полномасштабная война.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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