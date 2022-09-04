Контрнаступ ЗСУ на Півдні йде за планом – аналітики

Вересень, 04 в 8:31

Успіх українського контрнаступу на Півдні може мати різні форми, переконані західні аналітики.

Фахівці зауважують: Київ може досягти прогресу, навіть нешвидко відвойовуючи позиції, тим самим змусивши Росію розкрити дислокацію своїх військ і баз постачання, зайняти оборонну позицію, а також перекидати сили з інших частин країни.

– ЗСУ мають на меті послабити російські сили на передовій за допомогою далекобійної артилерії та ракет, – повідомляють експерти.

Аналітики певні: Україна сподівається повернути Херсон без кровопролитних вуличних боїв, тому що командування хоче, щоб під загрозою перебувало якомога менша кількість військ.

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ЗСУ використовують географію регіону, прагнучи відтіснити російські війська від берегів річок.

– Схоже, що українські війська просуваються по суші з півночі та заходу, нарощуючи темпи ударів по мостах та об’єктах постачання. Їхня мета полягає в тому, щоб, наближаючись до російських сил, позбавити армію РФ запасів, – стверджують фахівці.

Крім того, додають вони, наступ у Херсонській області є елементом ширшої стратегії України.

Зокрема, ЗСУ прагнуть тримати в напрузі сили окупантів від Харкова до Криму.

– Українці змушують росіян гадати, куди буде завдано черговий удар, – говорить генерал-лейтенант армії США у відставці Стівен Твітті.

Генерал-лейтенант армії США у відставці переконаний: що більше своїх земель поверне Україна, тим краще вона почуватиметься за столом переговорів, якими, припускає Стівен Твітті, завершиться повномасштабна війна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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