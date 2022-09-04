Летчик просто “сбежал”: как зенитчики уничтожили вражеский самолет без единой ракеты

Сентябрь, 04 в 16:59

Зенитно-ракетной батарее Бук М1 Воздушных сил ВСУ, более полугода противостоявшей врагу на Харьковщине, однажды удалось уничтожить российский самолет, не выпустив ни одной ракеты. Об этом рассказал ее командир, Герой Украины Ярослав Мельник.

– Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Выявили цель, включили радар подсветки. В кабине решиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился, – вспоминает майор.

Это была не единственная ситуация, когда результат превзошел ожидания, говорит Мельник, – однажды удалось сбить одним ударом две крылатые ракеты врага.

– Наша самоходная огневая установка может работать одновременно только по одной цели. Мы осознавали, что уничтожение даже одной крылатой ракеты будет большой удачей. Цель мы обнаружили, выполнили боевой запуск. Наша зенитная ракета разорвалась так, что обломками повредили две крылатые ракеты, – объяснил командир батареи.

На счету ракетной батареи Бук М1 28 уничтоженных целей врага, в том числе 11 боевых самолетов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 бесплотников.

Сейчас смотрят

Источник: Армия Inform