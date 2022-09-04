Льотчик просто “втік”: як зенітники знищили ворожий літак без жодної ракети

Вересень, 04 в 16:59

Зенітно-ракетній батареї Бук М1 Повітряних сил ЗСУ, яка понад пів року протистояла ворогу на Харківщині, одного разу вдалося знищити російський літак, не випустивши жодної ракети. Про це розповів її командир, Герой України Ярослав Мельник.

– Ми збили літак, не випустивши жодної ракети. Виявили ціль, увімкнули радар підсвічення. У кабіні рашиста в цей час зазвучали звукові повідомлення про опромінення радаром. Він зрозумів, що з мисливця перетворився на ціль. Напевно, це так приголомшило льотчика, що він відразу катапультувався. Літак розбився, – згадує майор.

Це була не єдина ситуація, коли результат перевершив очікування, каже Мельник, – якось вдалося збити одним ударом дві крилаті ракети ворога.

– Наша самохідна вогнева установка може працювати одночасно лише по одній цілі. Тож ми усвідомлювали, що знищення навіть однієї крилатої ракети буде великою удачею. Ціль ми виявили, виконали бойовий пуск. Наша зенітна ракета розірвалася так, що уламками пошкодила дві крилаті ракети, – пояснив командир батареї.

На рахунку ракетної батареї Бук М1 28 знищених цілей ворога, зокрем 11 бойових літаків, два гелікоптери, дві крилаті ракети та 13 безплотників.

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Джерело: Армія Іnform