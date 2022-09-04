Мінус літак, гелікоптер та 450 окупантів: втрати РФ на 4 вересня

Вересень, 04 в 9:32

Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 450 російських загарбників.

Найбільших втрат 3 вересня ворог зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили вже 49,5 тис. окупантів.

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У небі над Україною напередодні українські військові збили ворожі літак та гелікоптер.

Спалили ЗСУ за добу 27 російських бойових броньованих машин, вісім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.

Крім того, в армії РФ стало менше на 15 танків, 13 артилерійських систем, три одиниці засобів протиповітряної оборони та на одну одиницю реактивних систем залпового вогню.

Втрати РФ на 4 вересня 2022

особового складу – близько 49 500 (+450),

танків ‒ 2 049 (+15),

бойових броньованих машин ‒ 4 430 (+27),

артилерійських систем – 1 147 (+13),

реактивних систем залпового вогню – 294 (+1),

засобів протиповітряної оборони – 156 (+3),

літаків – 236 (+1),

гелікоптерів – 206 (+1),

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 864,

крилатих ракет – 203,

кораблів (катерів) – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 276 (+8),

спеціальної техніки – 106 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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