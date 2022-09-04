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Факти / Україна

Мінус літак, гелікоптер та 450 окупантів: втрати РФ на 4 вересня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 450 російських загарбників.

Найбільших втрат 3 вересня ворог зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили вже 49,5 тис. окупантів.

Зараз дивляться

У небі над Україною напередодні українські військові збили ворожі літак та гелікоптер.

Спалили ЗСУ за добу 27 російських бойових броньованих машин, вісім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.

Крім того, в армії РФ стало менше на 15 танків, 13 артилерійських систем, три одиниці засобів протиповітряної оборони та на одну одиницю реактивних систем залпового вогню.

Втрати РФ на 4 вересня 2022

  • особового складу – близько 49 500 (+450),
  • танків ‒ 2 049 (+15),
  • бойових броньованих машин ‒ 4 430 (+27),
  • артилерійських систем – 1 147 (+13),
  • реактивних систем залпового вогню – 294 (+1),
  • засобів протиповітряної оборони – 156 (+3),
  • літаків – 236 (+1),
  • гелікоптерів – 206 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 864,
  • крилатих ракет – 203,
  • кораблів (катерів) – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 276 (+8),
  • спеціальної техніки – 106 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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