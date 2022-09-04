Мінус літак, гелікоптер та 450 окупантів: втрати РФ на 4 вересня
Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 450 російських загарбників.
Найбільших втрат 3 вересня ворог зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України знищили вже 49,5 тис. окупантів.
У небі над Україною напередодні українські військові збили ворожі літак та гелікоптер.
Спалили ЗСУ за добу 27 російських бойових броньованих машин, вісім одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також одну одиницю спеціальної техніки.
Крім того, в армії РФ стало менше на 15 танків, 13 артилерійських систем, три одиниці засобів протиповітряної оборони та на одну одиницю реактивних систем залпового вогню.
Втрати РФ на 4 вересня 2022
- особового складу – близько 49 500 (+450),
- танків ‒ 2 049 (+15),
- бойових броньованих машин ‒ 4 430 (+27),
- артилерійських систем – 1 147 (+13),
- реактивних систем залпового вогню – 294 (+1),
- засобів протиповітряної оборони – 156 (+3),
- літаків – 236 (+1),
- гелікоптерів – 206 (+1),
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 864,
- крилатих ракет – 203,
- кораблів (катерів) – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 276 (+8),
- спеціальної техніки – 106 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.