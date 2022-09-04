Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район из Градов и артиллерии: что известно
Российская тяжелая артиллерия и Грады ночью 4 сентября трижды ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, в результате обстрелов в самом Никополе произошел пожар, который уже удалось потушить. Повреждены пять жилых домов и несколько хозяйственных построек, выведена из строя линия электропередач.
В Марганецкой общине поврежден частный дом, склады и проходная местного завода.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 193-е сутки.
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Фото: Валентин Резніченко