Сентябрь, 04 в 9:28

Российская тяжелая артиллерия и Грады ночью 4 сентября трижды ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, в результате обстрелов в самом Никополе произошел пожар, который уже удалось потушить. Повреждены пять жилых домов и несколько хозяйственных построек, выведена из строя линия электропередач.

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Фото: Валентин Резніченко