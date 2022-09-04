Окупанти тричі обстріляли Нікопольский район з Градів та артилерії: що відомо
Російська важка артилерія та Гради вночі 4 вересня тричі вдарили по Нікопольскому району Дніпропетровської області. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, внаслідок обстрілів у самому Нікополі сталася пожежа, яку вже вдалося загасити. Пошкоджено п’ять житлових будинків та кілька господарських споруд, виведена з ладу лінія електропередач.
У Марганецькій громаді пошкоджено приватний будинок, склади та прохідна місцевого заводу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 193-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Валентин Резніченко