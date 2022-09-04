Вересень, 04 в 9:28

Російська важка артилерія та Гради вночі 4 вересня тричі вдарили по Нікопольскому району Дніпропетровської області. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, внаслідок обстрілів у самому Нікополі сталася пожежа, яку вже вдалося загасити. Пошкоджено п’ять житлових будинків та кілька господарських споруд, виведена з ладу лінія електропередач.

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Фото: Валентин Резніченко